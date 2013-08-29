Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Geride kalan sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaştığı Real Madrid'le bu kez gruplarda eşleşen Aslan, aynı zamanda İtalya Serie A Şampiyonu Juventus ve Danimarka Şampiyonu Kopenhag'la bir üst tura çıkabilmek için mücadele verecek.
ntvspor.net'un haberine göre, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk maçlar 17-18 Eylül tarihlerinde oynanacak.
Monaco'da gerçekleşen kura çekiminin ardından Devler Ligi grupları şu şekilde oluştu:
A Grubu
Manchester United
Shakhtar Donetsk
Bayer Leverkusen
Real Sociedad
B Grubu
Real Madrid
Juventus
Galatasaray
FC København
C Grubu
Benfica
Paris Saint-Germain
Olympiakos Piraeus
Anderlecht
D Grubu
Bayern Münih
CSKA Moskova
Manchester City
Viktoria Plzen
E Grubu
Chelsea
Schalke 04
FC Basel
Steaua Bucuresti
F Grubu
Arsenal
Olympique Marsilya
Borussia Dortmund
Napoli
G Grubu
FC Porto
Atlético Madrid
Zenit St. Petersburg
Austria Wien
H Grubu
FC Barcelona
AC Milan
Ajax
Celtic