Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Geride kalan sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaştığı Real Madrid'le bu kez gruplarda eşleşen Aslan, aynı zamanda İtalya Serie A Şampiyonu Juventus ve Danimarka Şampiyonu Kopenhag'la bir üst tura çıkabilmek için mücadele verecek.

ntvspor.net'un haberine göre, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk maçlar 17-18 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Monaco'da gerçekleşen kura çekiminin ardından Devler Ligi grupları şu şekilde oluştu:

A Grubu

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Bayer Leverkusen

Real Sociedad

B Grubu

Real Madrid

Juventus

Galatasaray

FC København

C Grubu

Benfica

Paris Saint-Germain

Olympiakos Piraeus

Anderlecht

D Grubu

Bayern Münih

CSKA Moskova

Manchester City

Viktoria Plzen

E Grubu

Chelsea

Schalke 04

FC Basel

Steaua Bucuresti

F Grubu

Arsenal

Olympique Marsilya

Borussia Dortmund

Napoli

G Grubu

FC Porto

Atlético Madrid

Zenit St. Petersburg

Austria Wien

H Grubu

FC Barcelona

AC Milan

Ajax

Celtic