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Spor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda İspanya'nın Real Madrid, İtalya'nın Juventus ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarıyla rakip oldu

29 Ağustos 2013 22:44

Geride kalan sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaştığı Real Madrid'le bu kez gruplarda eşleşen Aslan, aynı zamanda İtalya Serie A Şampiyonu Juventus ve Danimarka Şampiyonu Kopenhag'la bir üst tura çıkabilmek için mücadele verecek.

ntvspor.net'un haberine göre, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk maçlar 17-18 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Monaco'da gerçekleşen kura çekiminin ardından Devler Ligi grupları şu şekilde oluştu:

A Grubu

Manchester United
Shakhtar Donetsk
Bayer Leverkusen
Real Sociedad

B Grubu

Real Madrid
Juventus
Galatasaray
FC København

C Grubu

Benfica
Paris Saint-Germain
Olympiakos Piraeus
Anderlecht

D Grubu

Bayern Münih
CSKA Moskova
Manchester City
Viktoria Plzen

E Grubu

Chelsea
Schalke 04
FC Basel
Steaua Bucuresti

F Grubu

Arsenal
Olympique Marsilya
Borussia Dortmund
Napoli

G Grubu

FC Porto
Atlético Madrid
Zenit St. Petersburg
Austria Wien

H Grubu

FC Barcelona
AC Milan
Ajax
Celtic

 

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