Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki en tecrübelisi Fernando

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın bu kulvardaki en tecrübeli ismi Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges.

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

D Grubu'nda Rusya'nın Lokomotiv Moskova, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Schalke 04 takımlarıyla eşleşen sarı-kırmızılılar, gruptan çıkmak için ter dökecek.

Finansal fair play anlaşması gereği kadro kısıtlaması bulunan ve UEFA'ya 21 kişilik kadro bildirmek zorunda kalan Galatasaray'da en tecrübeli isim Fernando oldu.

Brezilyalı futbolcu, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda Portekiz'in Porto ve İngiltere'nin Manchester City takımlarıyla 8 sezon top koşturdu. 31 yaşındaki oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 54 karşılaşmada sahaya çıktı.

12 futbolcu sahne aldı

Galatasaray kadrosundaki futbolcuların 12'si daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi tecrübesi yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekipte Fernando'nun yanı sıra Selçuk İnan, Fernando Muslera, Maicon Roque, Mariano Filho, Sofiane Feghouli, Eren Derdiyok, Yuto Nagatomo, Younes Belhanda, Henry Onyekuru, Sinan Gümüş ve Serdar Aziz, daha önce en az 1 kez Şampiyonlar Ligi maçında forma giydi.

Bu futbolculardan sadece Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Sinan Gümüş, Galatasaray formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti.

9 futbolcunun ilk heyecanı

Galatasaraylı 9 futbolcu kariyerlerinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşayacak.

Sarı-kırmızılı ekibin 21 kişilik kadrosunda yer alan Emre Akbaba, Badou Ndiaye, Martin Linnes, Ryan Donk, Garry Rodrigues, Ahmet Çalık, Ömer Bayram, Muğdat Çelik ve İsmail Çipe, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda bu kulvarda ilk kez sahaya çıkacak.

Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği kadroda yer almayan ancak 1 Ocak 1997'den sonra doğan ve 15. doğum gününden itibaren iki yıl kesintisiz bir şekilde kulüpte bulunan futbolcuları da sahaya sürebilecek.

Genç oyuncu statüsü gereği sarı-kırmızılıların oynatabileceği Ozan Kabak, Yunus Akgün, Celil Yüksel, Atalay Babacan, Abdussamed Karnuçu, Batuhan Ahmet Şen ve Gökay Güney gibi oyuncular, şans bulmaları durumunda ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giymiş olacak.

En golcüsü Feghouli

Galatasaray'ın kadrosunda bulunan futbolculardan UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü isim Cezayirli Sofiane Feghouli.

İspanya'nın Valencia takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 sezon top koşturan Feghouli, 5 kez fileleri havalandırdı. Bu oyuncuyu Belçika'nın Basel ve Almanya'nın Bayer Leverkusen formalarıyla Şampiyonlar Ligi'nde 17 maça çıkan Eren Derdiyok 3 golle izledi.

Şampiyonlar Ligi tecrübesi yaşayan futbolcular

Galatasaray'ın daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giymiş futbolcuları şunlar: