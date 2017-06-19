Galatasaray'ın rakibinden eşleşme tepkisi

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Galatasaray ile eşleşen Östersunds’un golcü oyuncusu İran asıllı Saman Ghoddos, eşleşmeyi İsveç’in Fotbollskanalen televizyonuna değerlendirdi.

Sporx'te yer alan habere göre, televizyonun canlı yayınında Galatasaray ile eşleştiğini öğrenen Ghoddos ilk tepki olarak, “Niye yalan söylüyorsunuz?” dedi.

Ardından gelen bilginin doğru olduğunu fark eden 23 yaşındaki golcü, “Beyler, Galatasaray ile oynayacağız. Bu muhteşem olacak. Bu maçları iple çekiyor olacağım. Çok zorlu maçlar olacak. Elbette tur atlamak istiyoruz, bunu başarabiliriz. Ayrıca, bu maçlarda çok eğleneceğiz” yorumunu yaptı.

İran asıllı İsveçli oyuncu Ghoddos, bu sezon 18 resmi maçta 10 gol ve 7 asiste imza attı.

Östersunds, tarihindeki ilk Avrupa maçını Galatasaray’a karşı oynayacak.