Galatasaray’ın mor forması için eşcinseller ne diyor?

Galatasaray’ın mor forması, bazı "erkek taraftarları" memnun etmedi. Cinsiyet ayrımcılığı yapan bazı taraftarlarca eşcinsellikle ilişkilendirilen forma tartışmaları da beraberinde getirdi.

Gri Hat'tan Alper Budka'nın haberine göre, Şampiyonlar Ligi'nde dün gece (1 Ekim 2014) Arsenal'e 4-1 yenilen Galatasaray'ın maçta aldığı skor kadar konuşulan formayı, Türkiye’de LGBTİ haklarının savunuculuğunu yapan kuruluşlar ve isimler yorumladı.

O yorumlardan bazıları şöyle:

Levent Pişkin: Renklere cinsiyet atfedilemez. Renklerin maskünen, feminen renkler olarak ayrılması, sisteme hizmet eder. Eşcinsellerin 1977’de belirlenmiş gökkuşağı bayrağı, buna bir tepki olarak doğmuştur. Mor aslında LGBT’nin değil, feminizmin rengidir. Burada hem homofobi, hem kadın aşağılaması var. Futbol eril alanı inşa ediyor. Tribünde eşcinsel olmadığını düşünenler yanılıyor. Umarım eşcinsel taraftarlar örgütlenirler. Mor renk desteklenebilir ama formanın tekleştiriciliği başlı başına tartışmalı… Çocukken Trabzonsporluydum ama artık futbolla ilgilenmiyorum. Dolayısıyla Galatasaray’ın mor formasını satın almayacağım.

Mehmet Tarhan: Mor renk feministlerin simgesidir ama modernizme kadar erkekliğin simgesiydi… Bu aşağılamalarda ciddi bir cinsiyetçilik ve bundan beslenen bir homofobi var. Keşke Türkiye’deki futbol kulüpleri St. Pauli kadar eşcinsellik karşıtı olabilseydi. Mor renk eşcinselleri tribüne çekmez. Tribünlerdeki homofobinin azaltılması eşcinselleri çeker

Esmeray: Buna şaşırmadım. Futbol çok seksist bir alan. Örneğin “ib..” kelimesi hakemle özdeşleşmiştir. Ve en çok futbolda kullanılır. Mor aslında kadın rengidir. Dolayısıyla buna tepkili olanlar, hem eşcinselleri, hem kadınları aşağılıyor. Formanın tekleştiriciliğine karşıyım ama Galatasaraylıyım ve mor tercihi hoşuma gitti. Futbolla ilgilenmiyorum, bu formadan satın almam ama partnerimin üzerinde görürsem, bundan rahatsız olmayacağım. Bundan sonra kulübün tutumu önemli, mor formalarına ne kadar sahip çıkacaklar?

Ömer Akpınar (KAOS GL): Bu tür olaylar, homofobinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Renklere cinsiyet atfedilmesi, bir süre sonra baskıya dönüşüyor. Eşcinsel bir futbolcu kendini var edebilir mi? Bence bunu tartışmalıyız. Bütün heteroseksüellerin bundan rahatsız olduğunu sanmıyorum.

Deniz Şapka (SPoD): SPoD adına değil, kendi adıma konuşuyorum… Renklerin cinsiyeti olmaz. Ancak zihniyetlerin cinsiyeti olabiliyor. Bu da ona bir örnek. Mor, daha çok kadın hareketine atfedilmiş bir renktir. Hıristiyan ve Yahudi inancında Adem’in ilk eşi mor giyen Lilith’dir ve mor renk onunla eşit tutulur. Bazı erkeklerin bundan hoşlanmaması normal görülebilir. Burada elbette bir nefret ve önyargı var ama tam olarak homofobi diyemeyiz. Kulübün bu rengi neden tercih ettiğini bilmiyorum. Ancak mor herkeste hoşuma gider. Onun için destekliyorum. Bu forma LGBTİ’leri neden tribüne çeksin ki? Mor rengi sevenler ve GS’li olanlar elbette satın alır. Ayy çok aptalca bir soru.

Arda Turan da forma rengine tepki göstermişti

2010 yılında Galatasaray'ın Hollanda kampı sırasında Arda Turan, Ayhan Akman ve Sabri Sarıoğlu ile birlikte pembe ve mor renkli formalar için ağır benzetmeler yapmış, "Her sene bir o... rengi var. Heriflere malzeme veriyoruz yani. Abi böyle forma olur mu abi ya. a.... k.... ben bunların" ifadelerini kullanmıştı.