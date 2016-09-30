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Yaşam

Galatasaray'ın maç başı 5 bin Euro ödeyeceğini açıkladığı Sabri Sarıoğlu aylık gelirine 10 bin lira dedi!

Sivasspor maçında bir güvenlik görevlisine tekme attığı iddia edilen Sabri Sarıoğlu ifade verdi

30 Eylül 2016 23:05

Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu, geçen yıl oynanan Sivasspor-Galatasaray maçı sonrasında güvenlik görevlisine tekme attığı iddiasıyla hakkında açılan davada talimatla mahkemeye ifade verdi. Bakırköy 30. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Sabri Sarıoğlu ve avukatı katıldı. Sarıoğlu ifadesinde "Ben kimseyi darp etmedim. Görüntüleri izlersem daha ayrıntılı ifade verebilirim. Beraatimi istiyorum" dedi.  Sanık Sabri Sarıoğlu, kimlik tespitinde gelirinin 10 bin lira olduğunu söyledi.

Sarıoğlu talimatla verdiği savunmasında, olay tarihinde Sivas'ta olduklarını ifade ederek, “Sivas'la maçımız vardı. Maç bitiminde soyunma odasına doğru giderken, tünelden geçerken arbede olduğunu gördüm. Ne olduğunu sordum. Bir güvenlik görevlisinin benim kulübüm olanGalatasaray futbolcusuna sözlü hakaret ettiğini ve onu elle ittiğini söylediler. Güvenlik görevlisinin etrafını kendi arkadaşları çevirmişti. Onu görmedim bile. Oradaki polis memurlarına 'Onu içeriye alın. Kargaşa bitsin' dedim. Soyunma odasına geçtim. Ben kimseyi darp etmedim. Görüntüleri izlersem daha ayrıntılı ifade verebilirim. Beraatimi istiyorum.” dedi.

Hakim Gülaser Gökdemir Tekdal, olayla ilgili CD'nin mahkemeye gönderilmesinin istenmesine ve CD geldiğinde sanığın avukatının teslimine karar verdi.

 

İddianameden...


Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 19 Mayıs 2015 tarihinde Sivasspor Kulübü ile Galatasaray Spor Kulübü arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında hakem tünel girişi önünde güvenlik görevlisi olarak görev yapan Gökhan Bahtiyar Yurtseven'in maç bitiminde, Galatasaraylı futbolcuların hakem tünel girişine yönelmeleri üzerine uyarıda bulunduğu, GS Spor Kulübü özel güvenlik görevlisi olan Yalçın Demir'in de koşarak Gökhan Bahtiyar Yurtseven'in çenesine yumruk attığı anlatıldı. Olayın devamında Sabri Sarıoğlu'nun, oluşan kargaşada güvenlik görevlisi Yurtseven'in sol karın boşluğuna tekme attığı kaydedilen iddianamede, şüpheliler Aydemir ve Sarıoğlu'nun suçlamaları kabul etmediği belirtildi. İddianamede, şüpheliler Sabri Sarıoğlu ile Yalçın Aydemir'in “basit yaralama” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyor.

 

Maç başı 5 bin Euro kazanıyor

 

Öte yandan Galatasaray Kulübü, KAP'a gönderdiği açıklamada, Sabri Sarıoğlu'na yılda 1 milyon 250 bin Euro transfer ücretinin yanı sıra, forma giydiği maçlarda alınacak her bir puan için 5 bin Euro ödeyeceğini bildirmişti.

 

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