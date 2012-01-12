-Galatasaray'ın Kuyt için 8 milyon Sterlin önerdiği iddiası ANKARA (A.A) - 12.01.2012 - Galatasaray'ın, Hollandalı futbolcu Dirk Kuyt için Liverpool'a 8 milyon Sterlin ödemeye hazır olduğu iddia edildi. İngiltere'de yayımlanan Daily Mail gazetesi, Galatasaray'ın, futbolcuyu ara transfer döneminde transfer etmek için 8 milyon Sterlini gözden çıkardığını, futbolcunun kariyerine Türkiye'de devam etme olasılığının yüksek olduğunu yazdı. Gazete, bu sezon takımıyla 21 maça çıkan futbolcunun eski formundan uzak bir görüntü çiziyor olmasına ve Liverpool'un, sözleşmesinin bitmesine 18 ay kalan 31 yaşındaki futbolcuyu satmak isteyebileceğine dikkati çekti.