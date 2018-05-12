Galatasaray'ın Kıbrıs'a otel ve kamp tesisi projesi

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Galatasaray\'ın Kıbrıs\'a yönelik \'otel ve kamp tesisi şeklinde\' bir proje hazırladığını açıkladı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile görüştüklerini söyleyen Atakan, \"Yarım kalan bir proje vardı. Bunun tamamlanması çalışması yapılıyor\" dedi.

Atakan, daha önce Galatasaray\'a tahsis edilen bir arazinin iptal edildiğini hatırlattı. Başkan Cengiz ile İstanbul\'da Başakşehir maçında görüştüklerini belirten Atakan, \"Galatasaray Kıbrıs\'ta yeni bir proje gerçekleştirmek istiyor\" dedi.

Antalya\'ya yılda binlere varan takımın kamp için gittiğine işaret eden Atakan, \"Bunun bir kısmını ülkemize kazandırmak istiyoruz. Bunu başarırsak, ülkemiz için büyük kazanç olacak. Kafamızı kuma gömmekten vazgeçmeliyiz\" diye konuştu.

Sarı Kırmızılı ekibin, \"hem kamp hem de sezon hazırlıklarının yapılabileceği\" bir proje üzerinde çalıştını ifade eden Atakan, \"Bu tesis halka da diğer takımlara da açık olacak. Otel ve kamp tesisini entegre etmiş şekilde bir projeleri var. Sayın Başkan, bununla ilgili olarak bir hazırlık içerisinde olduklarını iletti\" diye konuştu. Atakan, Galatasaray\'ın projeyi sunması durumunda, ilgili yerlere iletileceğini belirtti.

GALATASARAY HAYATIN ANLAMI

İyi bir Galatasaray tarafları olarak da bilinen Atakan, \"Galatasaray, benim için hayatın ta kendisi. Çok büyük bir tutku Galatasaray sevgisi. Çevreme de aşıladığım bir şey. Hayatın anlamı\" dedi.

Galasaray üyesi de olduğunu kaydeden Bakan Atakan, \"180 dakikamız var. Çok önemli bu. İnşallah şampiyon olacağız. Ciddi bir hava yakaladı takım. Taraftarı, yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları kenetlendi. Bu da şampiyonluğu getirir\" dedi.



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