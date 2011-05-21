-GALATASARAY'IN KABUS SEZONU SONA ERDİ İSTANBUL (A.A) - 20.05.2011 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 1979-80 sezonu ile birlikte tarihinin en kötü sezonunu geride bıraktı. Ligde 34 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 16 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, tarihlerinin en kötü dönemlerinden birini yaşadı. Ligin son haftasına girilirken 9. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, Konyaspor'u mağlup edip puanını 46'ya çıkartarak, maç fazlasıyla 7.'liğe yükseldi. Sarı-kırmızılılar, Kardemir Karabükspor ve Eskişehirspor'un rakipleri ile hafta sonunda oynayacağı maçların sonuçlarına göre 7.'lik ile 9.'lık arasında bir sonuçla sezonu tamamlayacak. Galatasaray, 1979-80 sezonunda ise 30 maçta 8 galibiyet alabilirken, 13 beraberlik, 9 mağlubiyetin ardından 29 puan toplayabilmişti. ''Cim bom'' ayrıca, 16 yenilgiyle ''3 büyükler''de bir sezonda en fazla yenilgiye uğrayan takım oldu. -İLK KEZ EKSİ AVERAJLA TAMAMLADILAR- Galatasaray'ın bu sezonki kadrosu, ligde bir sezonu ilk kez eksi averajla tamamlayarak tarihe geçti. Sarı-kırmızılılar, bundan önceki en kötü averajı 1981-82 sezonunda sıfırla (26-26) elde etmişti. Galatasaray, Konyaspor maçında attığı 2 golle sezonu eksi 5 averajla (41-46) tamamladı. -EN ÇOK GOL YEDİĞİ 2. SEZON- Galatasaray, ligde bir sezonda en çok gol yediği ikinci sezonu geride bıraktı. Ligde, bu sezon kalesinde 46 gol gören ''Cim bom'', daha önce 2003-2004 sezonunu 47 gol yiyerek tamamlamıştı. -FENERBAHÇE KAZANIRSA, EN BÜYÜK PUAN FARKI OLACAK- Ligde 34. hafta öncesinde 79 puan toplayan Fenerbahçe, Sivasspor ile oynayacağı maçı kazanıp şampiyon olursa, Galatasaray ile Fenerbahçe rekabetindeki lig sonundaki en büyük puan farkını (36 puan) yakalamış olacak. Bundan önce iki ezeli rakip arasındaki en büyük farkı Galatasaray yakalamıştı. Sarı-kırmızılılar, şampiyon oldukları 1987-88 sezonunda 90 puan toplayıp, 55 puanda kalan Fenerbahçe'ye 35 puan fark atmıştı.