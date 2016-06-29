Galatasaray'ın istediği Dzeko son kararını verdi

İtalya Serie A takımlarından Roma’nın Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko’nun sarı-kırmızılı takımda kalacağı açıklandı.

Dzeko’nun menajeri İrfan Redzepagic, romagiallarossa.it isimli internet sitesine, bu sezonki performansıyla eleştirilen 30 yaşındaki golcünün geleceğine dair önemli bir açıklamada bulundu.

Bosna Hersekli golcünün Roma’da kalıp kalmayacağı sorusuna menajer, "Evet, Roma’da kalacağını söyleyebilirim" yanıtını verdi.



Inter’in Dzeko ile ilgilendiği iddiaları hatırlatılan menajer Redzepagic, bu söylentileri de yalanlayarak, "Inter ile herhangi bir temas yok" dedi.



Roma’ya geçen sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’den gelen Dzeko, sarı-kırmızılı formayı giydiği 39 maçta 10 gol atarken, 6 da asist yapmıştı.