-Galatasaray'ın ismine yenildik ANKARA (A.A) - 03.12.2011 - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Fuat Çapa, ''Biz, Galatasaray'ın ismine yenildik'' dedi. Çapa, 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı takımın farklı bir sistemle oynadığını belirterek, ''Galatasaray, ligimizde alışık olmadığımız 4-4-2 sistemiyle oynadı. Biz de ona göre bir sistem belirlemiştik ve rakibimizi orta alanda 3'e 2 yakalayıp, rakip kalede gol arayacaktık. Bunu da zaman zaman gerçekleştirdik. Ancak, pozisyonları golle sonuçlandıramadık. İlk yarıda rakibimize de pek pozisyon vermedik'' diye konuştu. Fuat Çapa, ikinci yarıda maçın hakkının 0-0 olması gereken bir karşılaşma olduğunu ifade ederek, ''İkinci yarıda her iki takım da kontrollü oynadı. Bizim 2-3 pozisyonumuz oldu. Galatasaray'ın da pek pozisyonu olmadığını düşünüyorum. Tamamen karambol golü de olmasaydı maçın hakkı 0-0 beraberlikti. Maçın geneline bakınca sonuç itibariyle bizim futbolcular 'Galatasaray'ın ismine yenildi' diyebiliriz'' şeklinde konuştu. -Galatasaray cephesi- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise zor geçen bir maç oynadıklarını söyledi. Terim, şöyle konuştu: ''Gençlerbirliği ciddi bir ekip. Genç ve yetenekli futbolculardan kurulu bir takım. Bu nedenle bu maçın kolay geçmeyeceğini biliyorduk. İlk yarı belki oyunu biz daha iyi oynadık. Ancak, çok pozisyona girdiğimizi söyleyemem, ancak ikinci yarı daha istekli ve baskılı başladık ve o da golü getirdi. Fenerbahçe maçı öncesi galip gelmemiz, moral bakımından iyi oldu.'' ''Yavaş yavaş daha da iyi takım olacağız'' ifadelerini kullanan Fatih Terim, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Her geçen gün iyi takım olma yolunda büyük yol aldık. Maçı kazanmamızda, ikinci yarı yedek kulübesinden gelen oyuncuların katkısı büyük oldu. Hücuma dönük birçok oyuncumuzu sahaya sürmekten asla çekinmeyiz. Galatasaray takımı birçok atak oyuncusunu aynı anda sahada bulundurmaktan korkmaz, ürkmez. Ancak, maçı kazanmamız için sahadaki oyuncuların hücum ağırlıklı oyuncu olması yetmez. Aynı zamanda son bölgede başarılı olmak da gerekir.'' İkinci yarıda topun kontrolünün kendilerinde olmasının avantaj sağladığını da vurgulayan Terim, ''Bu durum bize daha da gol atacak pozisyonları getirdi. Ancak, pozisyonlardan yararlanamadık. Yedek kulübesinden gelen oyuncuların katkısı çok oldu'' ifadelerini kullandı. ''Savunmada daha iyi bir takım görünümü veriyorsunuz. Bunu nasıl sağladınız?'' şeklindeki bir soruya Terim, ''Savunma anlayışımız oturdu. Takım savunmasını geliştirdiğimizi düşünüyorum. Yavaş yavaş takım hücumunu da geliştirmeliyiz. Bunu da önümüzdeki dönemlerde gerçekleştireceğiz. Evet attığımız gol sayısı az olabilir. Ancak, yediğimiz gol sayısı da oldukça az. Demek ki, takım savunması anlayışını oturtmuşuz'' yanıtını verdi. Fatih Terim, takım kurgusu ile ilgili bir başka soruyu ise, ''Galatasaray gibi büyük bir takım böyle zamanlarda kazanabiliyorsa, kimin oynadığının pek önemi yok. Kim girmiş, kim çıkmış çok önemli değil'' şeklinde yanıtladı. Galatasaray'ın golünde etkili olan, ikinci yarıda oyuna giren Emre Çolak da uzun süredir forma şansı bulamadığını bildirerek, ''Fenerbahçe derbisinden önce oynama şansı bulduğum için hocama teşekkür ediyorum. Gençlerbirliği maçlarında özellikle son 3 maçta benim adıma hep güzel şeyler oluyor. Belki gol atamıyorum, ancak bir şekilde gol pozisyonu içerisinde yer alıyorum'' dedi.