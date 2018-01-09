Galatasaray'ın gündemindeki Emre Mor hakkında Celta Vigo'dan açıklama

La Liga ekiplerinden Celta Vigo'nun sportif direktörü Felipe Minambres, milli futbolcu Emre Mor'u transfer etmek isteyen bazı kulüplerin olduğunu belirterek, "Ancak bizim niyetimiz onun Celta'da önemli bir oyuncu olmasıdır." dedi.

Emre Mor'un takımdaki geleceğiyle ilgili açıklamada bulunan Minambres, genç futbolcunun kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Şu anda her ne kadar doğrudan teklif gelmese de Emre Mor ile ilgilenen kulüpler olduğunu biliyoruz. Belki temsilcileri aracılığıyla ilettiler bunu. Ancak bizim niyetimiz onun Celta'da önemli bir oyuncu olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Emre Mor, sezon başında transfer olduğu Celta Vigo ile 14 resmi maçta bir gol kaydetti. Milli futbolcunun ismi son dönemde Galatasaray ile anılıyor.