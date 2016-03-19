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Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı öncesi Umut Bulut kararı belli oldu

Jan Olde Riekerink, santfor bölgesinde Lukas Podolski'ye görev verip Umut Bulut'u yedek oturtacak

19 Mart 2016 23:44

Galatasaray'ın yeni Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, santfor bölgesinde Lukas Podolski'ye görev verip Umut Bulut'u yedek oturtacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ankara'daki terör saldırısında babası Kemal Bulut'u kaybeden, ancak Fenerbahçe maçı öncesi takımı yalnız bırakmama adına antrenmanlara çıkan Umut Bulut'un derbi maçta yedek başlaması kararı öne çıktı. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Jan Olde Riekerink, santfor bölgesinde Lukas Podolski'ye görev verip Umut Bulut'u yedek oturtacak.

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