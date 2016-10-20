Galatasaray'ın eski yıldızından alkol itirafı

Bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı golcü Jo, kariyerinin alkol bağımlılığı nedeniyle etkilendiğini itiraf etti.



Jo, alkol bağımlılığı ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Düzensiz bir hayat geçirdiğini itiraf eden Jo; "Alkol her şeyin başlangıcı. İlk zamanlarda evde içerdim. Problem yoktu. Sonraları evde daha çok içmeye başladım.

Ardından evde bir süre içip dışarı çıkmaya, barlara gitmeye başladım. Alkol seviyeniz arttıkça istemeyeceğiniz şeyler yapıyorsunuz. Sonraları sabah farklı yerlerde uyanmaya başladım. Bu durum hoşuma gitmiyordu ancak yine de içip dışarı çıkıyordum. Sabaha kadar çok sayıda bara gidiyordum. Sabah saatlerinde dahi bara gittiğim olmuştu." dedi.

"Eşim evde bekliyor ama ben başka birinin evindeyim"

sporx'in haberine göre; tüm bu yaptıklarını sakin kafayla düşündüğünü belirten Jo; "Bir gün durdum ve kendi kendime; 'Ben ne yapıyorum böyle? Neredeyim? Eşim beni evde bekliyor ama ben başka birinin evindeyim' dedim.

Ardından eşime gittim ve tüm bunları anlatıp bir daha alkol almayacağıma dair söz verdim. İki yıldır alkol almıyorum. Bu sayede diğer kötü şeyleri yapmam da imkansız hale geliyor. Geceleri çok güzel uyuyorum. Hayatım düzene girmiş durumda." Kendimi tamamen olgun hissediyorum." sözlerini kullandı.

2008 yılında CSKA Moskova'dan 24 milyon Euro karşılığında Manchester City'ye transfer olarak adından söz ettiren Jo, 2009/10 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.



Manchester City kariyerinin ardından ülkesi Brezilya'ya dönen Jo, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al-Shabab takımında forma giydikten sonra Çin ekibi JS Suning'e transfer olmuştu.