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Spor

Galatasaray'ın eski yıldızı kalaycı oldu!

Rumen futbolcu Filipescu, oto tamirhanesi ve kaporta işinden sonra kalaycılık işine girdi

26 Ekim 2016 16:29

Bir dönem Galatasaray forması da giyen eski futbolcu Iulian Iulian Filipescu, futbolu bıraktıktan sonra farklı meslek dallarına atılmaya devam ediyor.

2011 yılında İspanya'da bir otomobil tamirhanesi açan, boya ve kaporta tamiratlarıyla uğraşan ve kaynak yapmayı da öğrenen Filipescu, son olarak da kalaycılık sektörüne girdi.

1996-97 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer olan ve 1999 yılına kadar sarı-kırmızılı formayı giyen Filipescu, üç şampiyonluk yaşamış ve çok yönlü oyun yapısıyla savunmanın adeta jokeri olmuştu.

Rumen oyuncu Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra sırasıyla Real Betis, Zürich ve Duisburg formaları giydikten sonra 2008 yılında futbol hayatına nokta koymuştu.

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