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Spor

Galatasaray'ın eski başkanı Özbek: "Tüm genel kurul üyelerine teşekkür ederim"

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA Galatasaray Kulübü 2018 Olağan Mali Genel Kurulu'nda eski başkan Dursun Özbek yönetiminin 2017 yılı faaliyetleri, mali ve idari yönden ibra edildi

01 Nisan 2018 00:04

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA

Galatasaray Kulübü 2018 Olağan Mali Genel Kurulu\'nda eski başkan Dursun Özbek yönetiminin 2017 yılı faaliyetleri, mali ve idari yönden ibra edildi.
İbra edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, \"Duygusal bir durumdayım, tüm genel kurul üyelerine teşekkür ederim\" dedi.
Güzel bir genel kurul olduğunun altını çizen Özbek, \"Bir iki olay dışında çok güzel bir genel kurul oldu. Herkese teşekkür ederim\" diyerek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Özbek\'in açıklamaları

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