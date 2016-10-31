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Spor

Galatasaray'ın en iyisi Bruma

Sarı-kırmızılıların Adanaspor'u, Portekizli yıldız Bruma'nın golüyle geçmişti

31 Ekim 2016 11:33

Real Sociedad’da kiralık olarak geçirdiği yılın ardından Galatasaray’a çok formda dönen Bruma, her maçta takımın en etkili ismi olarak dikkat çekiyor.

Portekizli futbolcu özellikle deplasmandaki karşılaşmalarda coşuyor. Akhisar’da bir gol bir asistle oynayan Bruma, Vodafone Arena’da Beşiktaş ağlarını havalandırmıştı.

 

Skora en fazla etki eden isim

 

Ankara’da Gençlerbirliği’ni yıkan tek golü kaydeden 22 yaşındaki futbolcu, aynı başarıyı Adana’da da gösterdi. Bu kez ceza sahası dışından kaleciyi avlayan yıldız oyuncu, geride kalan 9 haftada Galatasaray’ın skora en fazla etki eden ismi.

4 gol 3 asistlik bir istatistik yakalayan ve 7 gole etki eden Bruma’yı, Eren Derdiyok (5 gol) ve Sneijder (3 asist) takip ediyor.

 

Galatasaray'daki en iyi performansı

 

Bruma’yla ilgili en çarpıcı noktalardan biri de tüm maçlarda çok iyi oynaması.

Sezon başından beri istikrarlı bir şekilde yüksek performans ortaya koyan Bruma, Galatasaray’daki tartışmasız en başarılı dönemini yaşıyor.

2013-14’te 7 maça çıkıp 3 asist yapan Bruma, 2014-15’te 20 maçta 1 gol atıp, 2 gol asiste imza atmıştı.   

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