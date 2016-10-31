Galatasaray'ın en iyisi Bruma

Real Sociedad’da kiralık olarak geçirdiği yılın ardından Galatasaray’a çok formda dönen Bruma, her maçta takımın en etkili ismi olarak dikkat çekiyor.

Portekizli futbolcu özellikle deplasmandaki karşılaşmalarda coşuyor. Akhisar’da bir gol bir asistle oynayan Bruma, Vodafone Arena’da Beşiktaş ağlarını havalandırmıştı.

Skora en fazla etki eden isim

Ankara’da Gençlerbirliği’ni yıkan tek golü kaydeden 22 yaşındaki futbolcu, aynı başarıyı Adana’da da gösterdi. Bu kez ceza sahası dışından kaleciyi avlayan yıldız oyuncu, geride kalan 9 haftada Galatasaray’ın skora en fazla etki eden ismi.



4 gol 3 asistlik bir istatistik yakalayan ve 7 gole etki eden Bruma’yı, Eren Derdiyok (5 gol) ve Sneijder (3 asist) takip ediyor.

Galatasaray'daki en iyi performansı

Bruma’yla ilgili en çarpıcı noktalardan biri de tüm maçlarda çok iyi oynaması.



Sezon başından beri istikrarlı bir şekilde yüksek performans ortaya koyan Bruma, Galatasaray’daki tartışmasız en başarılı dönemini yaşıyor.



2013-14’te 7 maça çıkıp 3 asist yapan Bruma, 2014-15’te 20 maçta 1 gol atıp, 2 gol asiste imza atmıştı.