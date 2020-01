Galatasaray'ın Divan Kurulu toplantısına tartışmalar nedeniyle ara verildi

Galatasaray'ın Divan Kurulu toplantısına, eski yöneticilerden Levent Nazifoğlu'nun konuşma yaptığı sırada çıkan tartışmalar nedeniyle toplantıya 10 dakika ara verildi. Aranın ardından Nazifoğlu'nun Ali Sami Yen'in başkanlık koltuğunda oturan birine böyle dediğim için özür dilerim" açıklamasıyla toplantı tekrar devam etti.

Ne olmuştu?

Nazifoğlu'nun konuşmasının tartışma yaratan kısmı şöyle:

"Bu listedeki futbolcuların hiçbiri gitmiyor. Tazminatlarını ödeyip göndereceksiniz. Cenk Gönen'in KAP açıklaması kandırmaca. 200 bin Euro almadık tam tersi 200 bin Euro verdik. Riekerink'in 800 bin euro tazminatı var ama öyle bir sözleşme yapmışız ki yardımcılarla 2 milyon Euro'ya geliyor. Bizim bu sene ödememiz gereken para 99 milyon Euro. Kimse kimseyi kandırmasın. Alp Yalman ve bana başkan 'Galatasaray'a geleceksiniz, her yere haciz geliyor beni rahat ettireceksiniz' dedi, kandırdı. Başkanım sonra cevap verirsiniz. Öyle bakış aldım sizden. Terbiyesiz sensin ulan."

Haziran toplantısının ardından 2 ay tatil kararı alan kurul, yeterli sayıda üyenin başvurusuyla olağanüstü toplantı kararı almıştı.

Üyelerden 44'ünün ıslak imzasıyla getirilen olağanüstü toplantı yapma önerisi, divan kurulu başkanı İrfan Aktar tarafından bireysel başvuru gerektiği itirazıyla reddedilmiş, daha sonra ise 20 olan yeterlilik sayısına bireysel başvurularla ulaşılmıştı.

Toplantıda, sarı-kırmızılı futbol takımında üst üste yapılan yüksek maliyetli transferlerin yanı sıra Riva-Florya projelerindeki gelişmeler, Galatasaray Adası ve diğer tesislerle ilgili bilgiler değerlendirilecek.