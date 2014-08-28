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Spor

Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Arsenal, Borussia Dortmund ve Anderlecht'le mücadele edecek

28 Ağustos 2014 21:40

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Beşiktaş'ın elenmesiyle Türkiye'yi temsil edecek tek takım olan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gruplarında karşılaşacağı takımlar Monaco'daki kura çekimleri sonucunda belirlendi.

Buna göre D Grubu'nda yer alacak Galatasaray'ın rakipleri; Beşiktaş'ı eleyen Arsenal, Bundesliga'nın güçlü takımlarından Borussia Dortmund ve  Belçika Ligi şampiyonu Anderlecht oldu.

 

Şampiyonlar Ligi'ndeki gruplar

 

A Grubu: Atletico Madrid, Juventus, Olympiakos, Malmö
B Grubu: Real Madrid, FC Basel, Liverpool, Ludogorets
C Grubu: Benfica, Zenit, Bayer Leverkusen, Monaco
D Grubu: Arsenal, Borussia Dortmund, Galatasaray, Anderlecht
E Grubu: Bayern Münih, Manchester City, CSKA Moskova, Roma
F Grubu: Barcelona, Paris Saint Germain, Ajax, APOEL
G Grubu: Chelsea, Schalke 04, Sporting Lizbon, Maribor
H Grubu: Porto, Shakhtar Donetsk, Athletic Bilbao, Bate Borisov

 

Galatasaray'ın fikstürü ve maç programı

 

Galatasaray, D Grubu'ndaki ilk maçını 16 Eylül Salı günü sahasında Belçika temsilcisi Anderlecht ile oynayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda İngiltere'nin Arsenal, Almanya'nın Borussia Dortmund ve Belçika'nın Anderlecht takımı ile eşleşen Galatasaray'ın maç programı belli oldu.

Grupta ilk ikiye girerek bir üst tura yükselme mücadelesi verecek sarı-kırmızılılar, "Devler Ligi"ndeki ilk maçını, 16 Eylül Salı günü sahasında Anderlecht ile oynayacak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçların programı şöyle:

16 Eylül Salı
Galatasaray-Anderlecht

1 Ekim Çarşamba
Arsenal-Galatasaray

22 Ekim Çarşamba
Galatasaray-Borussia Dortmund

4 Kasım Salı
Borussia Dortmund-Galatasaray

26 Kasım Çarşamba
Anderlecht-Galatasaray

9 Aralık Salı
Galatasaray-Arsenal

 

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