Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Beşiktaş'ın elenmesiyle Türkiye'yi temsil edecek tek takım olan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gruplarında karşılaşacağı takımlar Monaco'daki kura çekimleri sonucunda belirlendi.

Buna göre D Grubu'nda yer alacak Galatasaray'ın rakipleri; Beşiktaş'ı eleyen Arsenal, Bundesliga'nın güçlü takımlarından Borussia Dortmund ve Belçika Ligi şampiyonu Anderlecht oldu.

Şampiyonlar Ligi'ndeki gruplar

A Grubu: Atletico Madrid, Juventus, Olympiakos, Malmö

B Grubu: Real Madrid, FC Basel, Liverpool, Ludogorets

C Grubu: Benfica, Zenit, Bayer Leverkusen, Monaco

D Grubu: Arsenal, Borussia Dortmund, Galatasaray, Anderlecht

E Grubu: Bayern Münih, Manchester City, CSKA Moskova, Roma

F Grubu: Barcelona, Paris Saint Germain, Ajax, APOEL

G Grubu: Chelsea, Schalke 04, Sporting Lizbon, Maribor

H Grubu: Porto, Shakhtar Donetsk, Athletic Bilbao, Bate Borisov

Galatasaray'ın fikstürü ve maç programı

Galatasaray, D Grubu'ndaki ilk maçını 16 Eylül Salı günü sahasında Belçika temsilcisi Anderlecht ile oynayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda İngiltere'nin Arsenal, Almanya'nın Borussia Dortmund ve Belçika'nın Anderlecht takımı ile eşleşen Galatasaray'ın maç programı belli oldu.

Grupta ilk ikiye girerek bir üst tura yükselme mücadelesi verecek sarı-kırmızılılar, "Devler Ligi"ndeki ilk maçını, 16 Eylül Salı günü sahasında Anderlecht ile oynayacak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçların programı şöyle:

16 Eylül Salı

Galatasaray-Anderlecht

1 Ekim Çarşamba

Arsenal-Galatasaray

22 Ekim Çarşamba

Galatasaray-Borussia Dortmund

4 Kasım Salı

Borussia Dortmund-Galatasaray

26 Kasım Çarşamba

Anderlecht-Galatasaray

9 Aralık Salı

Galatasaray-Arsenal