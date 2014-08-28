Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Beşiktaş'ın elenmesiyle Türkiye'yi temsil edecek tek takım olan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gruplarında karşılaşacağı takımlar Monaco'daki kura çekimleri sonucunda belirlendi.
Buna göre D Grubu'nda yer alacak Galatasaray'ın rakipleri; Beşiktaş'ı eleyen Arsenal, Bundesliga'nın güçlü takımlarından Borussia Dortmund ve Belçika Ligi şampiyonu Anderlecht oldu.
Şampiyonlar Ligi'ndeki gruplar
A Grubu: Atletico Madrid, Juventus, Olympiakos, Malmö
B Grubu: Real Madrid, FC Basel, Liverpool, Ludogorets
C Grubu: Benfica, Zenit, Bayer Leverkusen, Monaco
D Grubu: Arsenal, Borussia Dortmund, Galatasaray, Anderlecht
E Grubu: Bayern Münih, Manchester City, CSKA Moskova, Roma
F Grubu: Barcelona, Paris Saint Germain, Ajax, APOEL
G Grubu: Chelsea, Schalke 04, Sporting Lizbon, Maribor
H Grubu: Porto, Shakhtar Donetsk, Athletic Bilbao, Bate Borisov
Galatasaray'ın fikstürü ve maç programı
Galatasaray, D Grubu'ndaki ilk maçını 16 Eylül Salı günü sahasında Belçika temsilcisi Anderlecht ile oynayacak
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda İngiltere'nin Arsenal, Almanya'nın Borussia Dortmund ve Belçika'nın Anderlecht takımı ile eşleşen Galatasaray'ın maç programı belli oldu.
Grupta ilk ikiye girerek bir üst tura yükselme mücadelesi verecek sarı-kırmızılılar, "Devler Ligi"ndeki ilk maçını, 16 Eylül Salı günü sahasında Anderlecht ile oynayacak.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçların programı şöyle:
16 Eylül Salı
Galatasaray-Anderlecht
1 Ekim Çarşamba
Arsenal-Galatasaray
22 Ekim Çarşamba
Galatasaray-Borussia Dortmund
4 Kasım Salı
Borussia Dortmund-Galatasaray
26 Kasım Çarşamba
Anderlecht-Galatasaray
9 Aralık Salı
Galatasaray-Arsenal