Galatasaray'ın cezası onandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray’ın Olcan Adın hakkındaki itirazını reddetti. Bu kararla, Galatasaray Olcan Adın’a 2.9 milyon Euro ödeyecek.

Geçtiğimiz sezon başında Olcan Adın’ın sözleşmesini fesheden Galatasaray’a, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından ceza verilmişti. Karara itiraz eden Galatasaray, Tahkim Kurulu’na başvurdu.

Tahkim Kurulu’nun konuyla ilgili kararı şu şekilde;

“Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yat. A.Ş.’nin ve futbolcu Olcan Adın’ın Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 03.03.2017 tarih ve E.2016/668 – K.2017/68 sayılı kararına itirazları incelendi. Duruşma için tayin edilen 13.07.2017 Perşembe saat 14.00’te taraf vekillerinin hazır olduğu görüldü. Taraf vekillerinin sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

– Futbolcu Olcan Adın’ın itirazının süre yönünden reddi ile süresi içinde itirazda bulunulmadığından futbolcu alacağından yapılan yüzde 25 oranındaki hakkaniyet indirimi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

– Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yat. A.Ş.’nin itirazlarının reddi ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.” (DHA)