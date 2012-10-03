Galatasaray, Arena’daki ilk Avrupa maçında mağlup oldu

Şampiyonlar ligi H Grubu’ndaki temsilcimiz Galatasaray, Türk Telekom Arena’daki ilk Avrupa maçında Portekiz temsilcisi Braga’ya 2-0 mağlup oldu.

H Grubu'ndaki ilk maçında iyi bir oyun ortaya koymasına rağmen Manchester United'a 1-0 yenilen Galatasaray, bu kez de Braga'ya 2-0 yenildi. Maçın 27. Amorim'in vuruşunda Muslera'dan dönen topu Ruben Micael filelere göndererek karşılaşmadaki ilk golü atan isim oldu. İkinci gol ise 90+4. dakikada Alan'dan geldi.

Türk Telekom Arena'daki ilk Avrupa kupası maçı

Türk Telekom Arena stadı, Braga maçıyla ilk kez Galatasaray'ın bir Avrupa kupası maçına ev sahipliği yaptı. Sarı-kırmızılı ekibe 2010-2011 sezonunun ikinci yarısından itibaren hizmet vermeye başlayan Türk Telekom Arena'da, Galatasaray'ın o sezon UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turunda Ukrayna'nın Karpaty Lviv takımına elenmesi nedeniyle Avrupa kupası maçı oynanamadı.

Galatasaray, tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirdiği ve Spor Toto Süper Ligi 8. sırada bitirdiği 2010-2011 sezonu sonunda Avrupa kupalarının dışında kalması nedeniyle de taraftarlarına bir Avrupa maçı izletmek için Braga maçına kadar beklemek zorunda kaldı.

Taraftarın “Devler Ligi” hasreti bitti

Portekiz ekibi Braga'yı konuk eden Galatasaray, yaklaşık 6 yıl sonra sahasında grup aşamasında bir “Devler Ligi” maçına çıktı. UEFA şampiyonlar ligi gruplarında İstanbul'daki son maçını 5 Aralık 2006'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İngiltere'nin Liverpool ekibiyle oynayan sarı-kırmızılı takım, Braga maçıyla taraftarının UEFA Şampiyonlar Ligi hasretini sona erdirdi.

Bu sezon “Devler Ligi”ndeki ilk maçını deplasmanda İngiltere'nin Manchester United takımı ile yapan Galatasaray, Portekiz temsilcisiyle oynadığı karşılaşmayla 2 bin 126 gün sonra seyircisi önünde bir UEFA Şampiyonlar Ligi grup karşılaşması yapmış oldu. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 sezonunda ise gruplara kalma şansını ön eleme turunda Romanya'nın Steaua Bükreş takımına elenerek yitirmişti.

Fatih Terim, 9 yıl sonra “Devler Ligi”nde taraftar önünde

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Braga maçıyla yaklaşık 9 yıllık aranın ardından sarı-kırmızılı ekibin başında İstanbul'da bir UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıktı.

Terim döneminde sarı-kırmızılı ekip son olarak 2003-2004 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi (D) Grubu'nda Juventus, Real Sociedad ve Olmpiakos ekipleriyle mücadele etti. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, İstanbul'daki son maçını 2 Aralık 2003'te Juventus ile yaptı ve mücadele 2-0 “Cim Bom”un üstünlüğüyle sona erdi.

Başarılı teknik adam, aradan geçen 3 bin 216 günün ardından Braga maçıyla tekrar İstanbul'da sarı-kırmızılı takımın başında bir “Devler Ligi” maçında boy göstermiş oldu.

Medyadan büyük ilgi

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray-Braga karşılaşmasına medyanın ilgisi de büyük oldu. Mücadeleyi 13'ü yabancı olmak üzere toplam 281 medya çalışanının takip ettiği bildirildi.

H Grubu'nda oynanan diğer maçta Manchester United'in deplasmanda Cluj'ü 2-1 mağlup etti.