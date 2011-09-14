-Galatasaray'ın borç-alacak farkı 322 milyon dolar İSTANBUL (A.A) - 14.09.2011 - Galatasaray Kulübü'nün eylül ayı olağan Divan Kurulu Toplantısı yapıldı. Galatasaray Adası'nda, Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda, Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal ile birlikte yönetim kurulu üyeleri Ali Dürüst, Adnan Öztürk, Refik Arkan, Semih Haznedaroğlu, Aka Gündüz Özdemir, Sedat Doğan, Celal Gürcan, Abdurrahim Albayrak, Necati Demirkol ve Mehmet Cibara da hazır bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün şirket ve iştiraklerinin 31 Mayıs 2011 tarihi itibariyle bağımsız denetimden geçmiş mali raporu üyelerle paylaşılırken, borç-alacak farkının 322 milyon dolar olduğu vurgulandı. Kulüp iştiraklerinin geride kalan mali yılı 107 milyon TL konsolide zararla kapattığı, 290 milyon TL'lik giderin önemli bölümünü 90 milyon TL ile sporcu giderlerinin, 76 milyon TL ile de bonservis bedellerinin oluşturduğu aktarıldı. Futbol faaliyetlerinden 130 milyon TL zarar edildiğine dikkat çekilirken, kısa vadeli banka kredilerinin 63 milyon dolara, uzun vadeli banka kredilerinin ise 85 milyon dolara ulaştığı açıklandı. Futbol takımında sporculara 2013-14 sezonu sonuna kadar toplam yükümlülüğün 98 milyon TL olduğu dile getirilen açıklamada, kulübün toplam haciz ve ipoteklerinin 926 milyon TL ile oldukça yüksek bir düzeyde bulunduğu vurgulandı. Ayrıca, futbol takımı oyuncuları ile teknik heyetinin yıllık maliyetinin 48 milyon dolar olduğu ifade edildi.