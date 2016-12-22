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Spor

"Galatasaray'ın banka borcu son iki yılda 483 milyondan 720'ye çıktı"

Galatasaray'da muhalif isimlerden Mustafa Cengiz, kulübün 'Langaspor' gibi yönetildiğini söyledi

22 Aralık 2016 15:18

Galatasaray'da son dönemde yaşanan mali sıkıntı, futbol şubesini sarsmaya başlarken, kulübün banka borçlarının son iki yılda 237 milyon TL arttığı öne sürüldü. 

Camianın önde gelen isimlerinden Mustafa Cengiz, başkan Dursun Özbek'e eleştiriler yöneltti.

Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın tarihin en ağır borç yükü ve yönetimi ile karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, Başkan Dursun Özbek'in kardeşi ile birlikte kulübü "Langaspor" gibi yönettiklerini iddia etti.

 

"Galatasaray, üç kuruş verince aile efradının yöneteceği oligark kulüp değil"

 

Başkan Dursun Özbek'in kulübü tek başına yönetmeye çalıştığını belirten Mustafa Cengiz, Sarı Kırmızılı kulübün başkanına şu ağır eleştirileri yöneltti: "Yönetimlerde değerli insanlar olmasına rağmen, hiçbirine bir şey sorulmadan kendi kendine kararlar almaktadır.

Yönetici arkadaşlarımız ise Galatasaray'ın aktiflerini satan, mal varlığını plansız bir şekilde yok eden bu anlayışa seyirci kalmakta. Galatasaray üç kuruş verince aile efradının el koyup yönettiği bir oligark kulübü değildir. Buna izin veren kulüp üyeleri ve taraftarlar da suçludur."

 

"Banka borçları 483 milyondan, 720 milyon TL'yle çıktı"

 

Galatasaray'ın son 2 yılda banka borçlarının 483 milyon TL'den 720 milyon TL'ye çıktığını belirten Mustafa Cengiz, eleştirisine şöyle devam etti: "111 yıllık tarihimizde rekor banka borçlanması yapılmıştır. Borç alacak farkı 2 yılda 900 milyondan 1.1 milyar TL'ye çıkmıştır. Verilen vaatlerin hiçbiri gerçekleşmemişken, otel inşaatı aylardır yerinde saymaktadır.

Sakat verimsiz futbolcular transfer edilirken, aile meclisi kararıyla harekete geçilmiş ve bir futbol aklına danışılmamıştır. Mehmet Özbek oğluna sorarak transfer yapmaktadır."

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