Galatasaray'ın Atatürk Olimpiyat Stadı talebine izin çıktı

UEFA şampiyonlar ligi'nde oynanan ve kar yağışı nedeniyle iki günde tamamlanabilen Galatasaray-Juventus maçı öncesindeki kar temizleme çalışmaları sonucunda Türk Telekom Arena'nın zemini bozuldu. Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray Kulübü, 18 Aralık Çarşamba günü Türk Telekom Arena'da oynanacağı açıklanan Balıkesirspor maçının Atatük Olimpiyat Stadı'na alınması yönünde dün akşam saatlerinde TFF ile iletişime geçti. TFF, Galatasaray'ın Balıkesir ile Çarşamba günü oynayacağı maçın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılmasına izin verdi.

'Zemin Ocak ayında düzelecek'

Konuyla ilgili bilgi veren Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Şükrü Ergün, "Dün akşam itibarıyla maçın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması için bir talebimiz oldu." dedi. Stadın zemini hakkında da açıklamada bulunan Ergün, zemin çalışmalarını yapan özel şirketten bir rapor aldıklarını belirterek, "Çalışmalar neticesinde çimlerin köklerinde herhangi bir kopma olmadığı ve zeminin ocak ayının 15'inde eski haline geleceği yönünde bir rapor sunuldu" şeklinde konuştu.