T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'ın Atatürk Olimpiyat Stadı talebine izin çıktı

Galatasaray'ın Juventus ile oynadığı maç sonrası bozulan Türk Telekom Arena Stadı'nın zeminin çalışmalar neticesinde ocak ayının 15'inde eski haline geleceği açıklandı

14 Aralık 2013 20:46

UEFA şampiyonlar ligi'nde oynanan ve kar yağışı nedeniyle iki günde tamamlanabilen Galatasaray-Juventus maçı öncesindeki kar temizleme çalışmaları sonucunda Türk Telekom Arena'nın zemini bozuldu. Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray Kulübü, 18 Aralık Çarşamba günü Türk Telekom Arena'da oynanacağı açıklanan Balıkesirspor maçının Atatük Olimpiyat Stadı'na alınması yönünde dün akşam saatlerinde TFF ile iletişime geçti. TFF, Galatasaray'ın Balıkesir ile Çarşamba günü oynayacağı maçın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılmasına izin verdi.

 

'Zemin Ocak ayında düzelecek'

 

 

Konuyla ilgili bilgi veren Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Şükrü Ergün, "Dün akşam itibarıyla maçın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması için bir talebimiz oldu." dedi. Stadın zemini hakkında da açıklamada bulunan Ergün, zemin çalışmalarını yapan özel şirketten bir rapor aldıklarını belirterek, "Çalışmalar neticesinde çimlerin köklerinde herhangi bir kopma olmadığı ve zeminin ocak ayının 15'inde eski haline geleceği yönünde bir rapor sunuldu" şeklinde konuştu.

ETİKETLER

türk telekom arenaatatürk olimpiyat stadıjuventuszeminşükrü ergünocak ayında eski haline dönecektffkabul ettitalep

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24