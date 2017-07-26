Galatasaray'ın anlaştığı Mert Günok takımdan ayrıldı

Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Bursaspor'un kalecisi Mert Günok, yeşil-beyazlıların Avusturya kampından ayrıldı.

NTVSpor'da yer alan habere göre; başarılı kaleci için takım arkadaşları veda partisi düzenlerken Mert, teknik ekip ve oyunculara teşekkür etti.

Sabah saatlerinde kamptan ayrılan Mert Günok, geçen sezondan kalan alacaklarını tahsil ederek Bursaspor ile olan sözleşmesini feshetti. Bursaspor, yıllık 1.2 milyon Euro kazanan Mert'i bedelsiz olarak serbest bıraktı. Bu koşullarda Galatasaray Kulübü, Mert Günok için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

Gelecek günlerde transfer ile ilgili resmi açıklamanın yapılması ve Mert'in Galatasaray'ın ikinci etap kamp çalışmalarında yer alması bekleniyor