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Spor

Galatasaray'ın ağırlığını ifade etmek istemiş İSTANBUL (A.A)

29 Ocak 2012 02:18

-Galatasaray'ın ağırlığını ifade etmek istemiş İSTANBUL (A.A) - 28.01.2012 - Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, hafta içinde katıldığı bir programda, ''Galatasaray'ın 25 milyon taraftarının yaklaşık 20 milyonunun Ak Parti'ye oy verdiğini tahmin ediyorum. O yüzden bu noktada Başbakan'ın bizimle bir sorununun olduğunu sanmam'' şeklinde sarf ettiği sözleri, Galatasaraylıların toplumdaki ağırlığını ifade etmek için kullandığını açıkladı. Aysal, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden Galatasaraylılara hitaben yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: ''Perşembe gecesi 32. Gün programında Mehmet Ali Birand'ın, 'Sayın Başbakanımızın Galatasaraylılara kırgın olduğu için Türk Telekom Arena'nın yollarını yaptırmayarak Galatasaraylı taraftarları cezalandırmak isteyebileceği' şeklindeki mizahi sorusuna, bu yaklaşımın Başbakanımızın ciddi devlet adamı duruşuna uymayacağını belirtmek, kamuoyunda bir yanlış algılamayı önlemek, Galatasaray'ın toplumdaki gücü ve önemini vurgulamak için 20 milyon gibi abartılı bir rakamı telaffuz ettim. Sözlerim bazı basın organlarımızda manşet konusu oldu. 20 milyon hesabının matematiksel yanlışlığı üzerine pek çok yazı yayınlandı. Köşe yazarlarımız konuyu derinlemesine incelemeye aldılar. Hatta okuduklarımdan sonra yazarlarımızın mantığından hareketle görüyorum ki, alınan yüzde 50 oya orantılı olarak 25 milyon taraftarın yarısı anlamına gelecek 12 milyon 500 bin demiş olsaydım, o durumda da beni 'matematik dehası' ilan edeceklerdi. Galatasaray camiası da, Türk kamuoyu da bunun Galatasaraylıların toplumumuzda ki ağırlığını ifade etmek için kullanılan söz gelişi bir rakam olduğunu anlamışlardır.  Nükteli bir soruya cevap vermek için kullandığım nükteli Galatasaray üslubunun daha kolay anlaşılabilmesi için, bundan sonra daha büyük bir itina göstereceğimden emin olabilirsiniz.''

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