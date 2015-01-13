Galatasaray’dan 4. yıldız için 'motivasyon' planı

Galatasaray yönetimi, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile girdiği şampiyonluk yarışında takımın motivasyonunu artırmak için bazı kararlar aldı. Yönetimin yaptığı son toplantıda futbolcuların ve teknik ekibin durumu ele alındı ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak maksadıyla Mayıs 2015’e kadar yol haritası çizildi.

Toplantıda, maaşların vaktinde verileceği, oyuncu sayısının azaltılacağı, transferlerde daha hızlı olunacağı gibi konuların yanında mali problemler de masaya yatırıldı.

Fanatik Gazetesi'nden Metin Karabaş'ın haberine göre; Galatasaray Yönetimi’nin görev süresinin sonuna kadar belirlediği eylem planı şöyle:

1- Maaşlar vaktinde ödenecek

Tüm oyuncuların maaşları tam vaktinde ödenecek. Artık futbolcuların peşinden ‘alacağım yoktur’ yazılı senetleri imzalatmak için koşulmayacak. Finansal kaynaklar erkenden ayarlanacak.

2- Oyuncu sayısı azaltılacak

Kadro önceden belirlenen sayıya indirilecek ve böylece her bir oyuncunun takımın parçası olması sağlanacak. Bu şekilde kadroya girme şansı olmayan futbolcuların negatif enerji yaymasının önüne geçilecek.

3- Transfer sona kalmayacak

Devre arası transferleri en kısa sürede tamamlanacak. Takviyelerin son güne bırakılmaması adına ne gerekiyorsa yapılacak.

4- Gidene ‘dur’ denmeyecek

Takımdan ayrılmak isteyen her kim olursa olsun, kolaylık sağlanacak ve şartların karşılanması halinde gitmesine izin verilecek.

5- Güven ortamı yaratılacak

Mayıs ayında gerçekleşecek seçimli kongrenin futbolcuları etkilememesi adına zaman zaman takımla bazı toplantılar yapılacak. Onlara güven ortamı yaratılacak ve motivasyonun azalmasına kesinlikle izin verilmeyecek.

6- Nakit akışı sağlanacak

Mali disiplinin bozulmaması için profesyonellere bir ödeme planı hazırlatılacak. Mayıs’a kadar tüm branşlarda nakit akışının sağlanması adına dikkatli adımlar atılacak.