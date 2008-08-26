Galatasaray'ın 209. sınavı

Aslan ön elemeleri geçiyor Aslan ön elemeleri geçiyor



2000 yılında UEFA Kupası ve Avrupa Süper Kupası'nı müzesine götürerek tarih yazan Galatasaray, geride kalan 208 Avrupa Kupası maçında 75 galibiyet ve 80 yenilgi alırken, 53 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Bu karşılaşmalarda rakip filelere toplam 274 gol göndermeyi başaran "Cim bom", kalesinde ise 308 gole engel olamadı. 2000 yılında UEFA Kupası ve Avrupa Süper Kupası'nı müzesine götürerek tarih yazan Galatasaray, geride kalan 208 Avrupa Kupası maçında 75 galibiyet ve 80 yenilgi alırken, 53 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Bu karşılaşmalarda rakip filelere toplam 274 gol göndermeyi başaran "Cim bom", kalesinde ise 308 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile Şampiyonlar Ligi'nde 132, UEFA Kupası'nda 43, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 32 ve Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere, Avrupa kupalarında toplam 208 maç oynadı.