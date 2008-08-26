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Spor

Galatasaray'ın 209. sınavı

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında rakip Steaua Bükreş

26 Ağustos 2008 03:00

Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında bugün deplasmanda Romanya'nın Steaua Bükreş takımıyla karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 209. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile Şampiyonlar Ligi'nde 132, UEFA Kupası'nda 43, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 32 ve Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere, Avrupa kupalarında toplam 208 maç oynadı.

arrow Aslan ön elemeleri geçiyor

2000 yılında UEFA Kupası ve Avrupa Süper Kupası'nı müzesine götürerek tarih yazan Galatasaray, geride kalan 208 Avrupa Kupası maçında 75 galibiyet ve 80 yenilgi alırken, 53 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Bu karşılaşmalarda rakip filelere toplam 274 gol göndermeyi başaran "Cim bom", kalesinde ise 308 gole engel olamadı.

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