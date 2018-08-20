Galatasaray'ı Onyekuru sırtladı

por Toto Süper Lig'de 2. hafta maçında Galatasaray sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Türk Telekom Arena'da oynanan mücadele ev sahibi Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 42. dakikada Onyekuru kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 6'ya yükseltirken Göztepe bu sezon Süper Lig'de henüz puanla tanışamadı.

Maçın gol dakikası

42. dakikada Galatasaray öne geçti. Göztepe'nin kullandığı kornerde hızlı çıkan ev sahibi takımda orta sahada Onyekuru pasını Fernando'ya verdi ve koşusuna devam etti. Brezilyalı futbolcu da bekletmeden meşin yuvarlağı Onyekuru'nun koşu yoluna gönderdi. Savunma arkasında topla buluşan Nijeryalı futbolcu, karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı kaleci Mehmet Göktüğ Bakırbaş'ın üzerinden aşırtarak filelerle buluşturdu: 1-0.