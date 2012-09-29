Galatasaray'ı eski dostlar yaktı

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray, Orduspor deplasmanında sezonun ilk yenilgisiyle tanıştı. Sarı kırmızılılar eski futbolcuları Hasan Kabze ve Stancu'yu durduramayınca Orduspor'a 2-0 yenilmekten kurtulamadı.

Sarı Kırmızılılar seriyi sürdürmek, ev sahibi takım ise ligdeki namağlup durumunu korumak için sahaya çıktı.

Karşılaşma hareketli başladı. İki takım da ilk dakikalarda gol bulabilmek için rakip kaleye yüklenmeye başladı. Bunun sonucunda golü bulan taraf ev sahibi Orduspor oldu. 9. dakikada sağ kanattan kazanılan taç atışı sonrası topla buluşan Umbides topla ceza sahasına girdi. Çizgi üzerinde topu içeriye ortaladı. Hasan Kabze penaltı noktası civarında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu muhteşem bir şekilde röveşatayla kaleye gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray, 17. dakikada zorunlu değişikliğe gitti. Sakatlanan Hamit Altıntop'un yerine Aydın Yılmaz oyuna dahil oldu.

20. dakikada hava topu mücadelesinde Nizamettin, Felipe Melo'ya faul yaptı. Galatasaray, ceza sahası önünde kaleyi cepheden gören bölgeden serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu kullanan Selçuk İnan'ın topu direkten dışarı çıktı.

Dakikalar geçtikçe beraberlik golü için ataklarını sıklaştıran Sarı Kırmızılılar'da 33. dakikada Amrabat'ın sağ kanattan yaptığı orta sonucunda topla buluşan Burak Yılmaz, sol ayağıyla istediği gibi vuramazken yavaş gelen topu kaleci Fornezzi, rahat bir şekilde kontrol etti.

Galatasaray'ın son dakikalardaki baskısı sonuç vermezken, ilk yarı Orduspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Galatasaray oldu. Kanatlardan etkili olmaya çalışan sarı kırmızılılar, bir türlü beraberlik golünü bulamadı.

Fatih Terim, 60. dakikadan sonra oyuna müdahale etti ve iki oyuncu değişikliği yaptı. 61. dakikade Nordin Amrabat oyundan çıkarken Emre Çolak, oyuna dahil oldu. 63'te ise Elmander yerini Umut Bulut'a bıraktı.

Beraberlik golü için rakip kalede gol arayan Cim Bom, savunmasında açıklar vermeye başladı. Bunun sonucunda 67'de Hasan Kabze'nin pasıyla hareketlenen Bogdan Stancu, güzel bir vuruşla topu ikinci kez Galatasaray ağlarıyla buluşturdu ve takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı.

Son dakikalardaki sakatlıklar ve oyuncu değişiklikleri sonucu temposu düşen karşılaşmada başka gol olmazken maçı Orduspor, 2-0 kazandı ve Galatasaray'a ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

Bu sonuç ile Sarı Kırmızılılar, 13 puanda kalırken Oduspor puanını 12'ye çıkardı.

Sarı kırmızılı taraftarın ilgisi

Karşılaşmanın biletleri tamamen tükenirken, sarı-kırmızılı taraftarlar da maça oldukça yoğun ilgi gösterdi. Galatasaray taraftarı, kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

Stadyumda yer bulamayan bazı taraftarlar ise maçı evlerin çatılarında ve balkonlarından takip etti.

Terim Umut'u ilk 11'e almadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü kendi sahasında karşılaşacağı maç öncesinde Umut Bulut'u Orduspor karşısında ilk 11'e almadı.

Terim, ileri uçta Elmander ve Burak ikilisine şans verirken, Dany'in yerine de Cris ile maça başladı.

Yoğun güvenlik önlemi

Maç öncesi Ordu Emniyet Müdürlüğü'nce şehirde ve stat çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Stat çevresinde ve içerisinde 500'ü polis, 500'ü de özel güvenlik görevlisi olmak üzere toplam bin personel görev yaptı.