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Spor

Galatasaray'ı eleyen Fenerbahçe, Final Four biletini aldı

Kadınlar Euroleague play-off turu 3. maçında Galatasaray Odeabank’ı ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 63-52 yenerek üst üste dördüncü kez Final Four’a yükseldi

12 Mart 2015 00:20

Kadınlar Euroleague play-off turu 3. maçında Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray Odeabank’ı ağırladı.

Fenerbahçe, rakibini Tina Charles’ın skorer oyunuyla Galatasaray Odeabank’ı 63-52 yenerek üst üste dördüncü kez final four vizesi aldı. Final Four, 10-12 Nisan tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’ta yapılacak.

ntvspor.net'in haberine göre, seyircisinin de desteğiyle kontrolü ele geçiren Fenerbahçe ilk çeyreği 20-13 önde kapattı. İkinci çeyrekte de etkili savunmasını sürdüren sarı lacivertliler farkı çift hanelere taşıdı. Galatasaray Odeabank’ın arayı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe soyunma odasına 39-27’lik skorla üstün gitti.

İkinci yarıya da etkili başlayan Fenerbahçe, 3. çeyrekte rakibini 10 sayıda tuttu ve sarı lacivertliler son çeyreğe 52-37 önde girdi. Son çeyrekte de Galatasaray Odeabank’ın maça ortak olmasına izin vermeyen Fenerbahçe salondan 63-52’lik skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe’de Tina Charles 19 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Bibrzycka da 15 sayı ile mücadele etti. 

 

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