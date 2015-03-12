Galatasaray'ı eleyen Fenerbahçe, Final Four biletini aldı

Kadınlar Euroleague play-off turu 3. maçında Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray Odeabank’ı ağırladı.

Fenerbahçe, rakibini Tina Charles’ın skorer oyunuyla Galatasaray Odeabank’ı 63-52 yenerek üst üste dördüncü kez final four vizesi aldı. Final Four, 10-12 Nisan tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’ta yapılacak.

ntvspor.net'in haberine göre, seyircisinin de desteğiyle kontrolü ele geçiren Fenerbahçe ilk çeyreği 20-13 önde kapattı. İkinci çeyrekte de etkili savunmasını sürdüren sarı lacivertliler farkı çift hanelere taşıdı. Galatasaray Odeabank’ın arayı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe soyunma odasına 39-27’lik skorla üstün gitti.

İkinci yarıya da etkili başlayan Fenerbahçe, 3. çeyrekte rakibini 10 sayıda tuttu ve sarı lacivertliler son çeyreğe 52-37 önde girdi. Son çeyrekte de Galatasaray Odeabank’ın maça ortak olmasına izin vermeyen Fenerbahçe salondan 63-52’lik skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe’de Tina Charles 19 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Bibrzycka da 15 sayı ile mücadele etti.