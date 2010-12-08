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Spor

GALATASARAY'DAN BEDAVA BİLET AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) 

08 Aralık 2010 23:25

-GALATASARAY'DAN BEDAVA BİLET AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 08.12.2010 - Galatasaray Kulübü, Türk Telekom Arena'nın kale arkası tribün biletlerinin bedava verileceği yönünde çıkan iddiaları yalanladı. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, yeni yılda açılacak Türk Telekom Arena'nın kale arkası tribün biletlerinin, sponsorlarla temas sağlanarak taraftarlara bedava verileceği yönünde çıkan iddiaları yalanlanarak, ''Söz konusu haberlerin, gerçeklikle ilgisi yoktur. Yeni stadımızın tüm tribünleri için kombine satışları taraftarımızın büyük ilgisi ile devam etmektedir'' ifadelerine yer verildi. 

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