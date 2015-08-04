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Spor

Galatasaray'dan transfer açıklaması

'Zlatan İbrahimovic'in transferi konusunda yapılan haberlere itibar etmeyin'

04 Ağustos 2015 21:51

Galatasaray basında yer alan transfer iddialarına ilişkin olarak, "Paris Saint Germain Kulübü'nün futbolcusu Zlatan İbrahimovic'in transferi konusunda yapılan maksatlı haber ve yorumlara siz değerli Galatasaray taraftarlarının itibar göstermemesini rica ederiz" denildi.

Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Kulübümüz 2015-2016 sezonu transfer çalışmalarına teknik heyetimizin raporları ve bütçemize uygun olarak devam etmektedir. Yazılı, görsel ve sosyal medyada, transfer çalışmalarımız kapsamında yer almayan bir çok sporcunun spekülatif şekilde yer aldığını görmekteyiz.

Özellikle Paris Saint Germain Kulübü'nün futbolcusu Zlatan İbrahimovic'in transferi konusunda yapılan maksatlı haber ve yorumlara siz değerli Galatasaray taraftarlarının itibar göstermemesini rica ederiz. Transfer çalışmalarında resmiyet kazanan bütün gelişmeleri resmi yayın organlarımızdan sizlerle paylaşacağımızı bu vesile ile yeniden ifade etmek isteriz.

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