-Galatasaray'dan TFF'ye ihtarname İSTANBUL (A.A) - 16.01.2012 - Galatasaray Kulübü, 26 Ocak'ta Ankara'da gerçekleştirilecek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Kurulu öncesi TFF'ye bir ihtarname gönderdi. Kulüp avukatları tarafından TFF'nin İstinye'de bulunan binasında ihtarname iletilirken, Futbol Disiplin Talimatnamesinin 58. maddesinde değişiklik yapılması çabalarına tepki amacıyla böyle bir yönteme gidildiği bildirildi. Sarı-kırmızılı kulübün ihtarnamede, genel kurulda alınacak bazı kararlar nedeniyle, UEFA'nın Türk takımlarına olası bir yaptırımda bulunması ve Avrupa kupalarına katılamama durumu halinde, bunun tazminatının TFF'den talep edileceğini vurguladığı öğrenildi.