Galatasaray'dan Soma yardımı açıklaması

Galatasaray Kulübü, Soma faciasında yaşamını yitirenlerin ailelerine yardım amacıyla oynadıkları Atletico Madrid maçının geliriyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, yaşanan ihtilaf nedeniyle karşılaşmadan elde edilen hasılatın bloke edildiği belirtildi. Bu yüzden söz konusu yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılamadığı ifade edildi.

İşte o açıklama:

"Soma faciasında yaşamını yitirenlerin ailelerine yardım amacıyla 06.08.2014 tarihinde Galatasaray ile Atletico Madrid arasında İspanya Ligi'nin LFP World Challenge programı çerçevesinde oynanan maçla ilgili olarak son günlerde medyada çıkan haberler dolayısıyla kamuoyunun bilgilendirilmesi zorunlu olmuştur. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan Galatasaray ile Atletico Madrid maçı sonrası elde edilen hasılat, LFP'ın (Liga de Fútbol Profesional) resmi biletli seyirci sayısını kabul etmemesi sonucu ortaya çıkan ihtilaf nedeniyle bloke edilmiştir. İhtilafın halledilmesinin ardından söz konusu yardım ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır."