Galatasaray'dan Nagatomo açıklaması

\"Nagatomo\'ya akciğer sönmesi teşhisi konmuş olup, duruma müdahale edilerek akciğerine tüp uygulanmıştır\"

İSTANBUL,(DHA) -

Galatasaray, dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3\'üncü hafta müsabakasında Schalke 04 ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Yuto Nagatomo ile ilgili açıklama yayımladı.

Yapılan tetkikler sonrası akciğer sönmesi teşhisi konulan Nagatomo\'nun akciğerine tüp uygulandığı ve bir kaç gün hastanede takip edileceği ifade edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: \"Schalke 04 maçı sırasında göğsüne gelen top sonrası, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Yuto Nagatomo\'nun saha kenarında yapılan ilk muayenesinde sağlık heyetimizin riskli bir durumu fark etmesinin ardından oyuncumuz, ileri tetkik ve tedavi amacıyla sponsor hastanemize sevk edilmiştir. Hastanede yapılan ilk değerlendirmede oyuncumuza aldığı darbeye bağlı olarak pnömotoraks (akciğer sönmesi) teşhisi konmuş olup, duruma müdahale edilerek oyuncumuzun akciğerine tüp uygulanmıştır. Durumu iyi olan ve birkaç gün hastanede takipleri devam edecek oyuncumuzla ilgili ileri bir tedavi gerekip gerekmeyeceği yapılacak değerlendirme sonrası netleşecektir.\"