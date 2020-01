Galatasaray'dan Kobe Bryant'a: Bizimle devam etmek ister miydin?

Galatasaray, resmi Twitter hesabı üzerinden gönderdiği mesajla, sezon sonunda basketbolu bırakacağını açıklayan 37 yaşındaki basketbolcu Kobe Bryant'a, sarı kırmızı ekibin bir parçası olmayı teklif etti.

Galatasaray'ın Twitter hesabı, Kobe Bryant'ın Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşarak, "Kobe, bizimle devam etmek ister miydin?" mesajını gönderdi.

.@kobebryant, would you like to move on with us? pic.twitter.com/oiwy3s8TTp