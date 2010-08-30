-GALATASARAY'DAN JOVANOVİC AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 30.08.2010 - Galatasaray Kulübü, Partizanlı futbolcu Marko Jovanovic'le herhangi bir transfer görüşmesi yapılmadığını duyurdu. Bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen ve Galatasaray'la görüşme yapacağı belirtilen Sırp futbolcuyla ilgili olarak sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüzle kontrat imzalamak üzere İstanbul'a geldiği iddia edilen Marko Jovanoviç'le bu sezonla ilgili olarak herhangi bir transfer görüşmemiz olmadığı gibi, söz konusu futbolcuyla kontrat imzalayacağımız yönündeki haberler de gerçeği yansıtmamaktadır'' denildi.