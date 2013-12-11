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Spor

Galatasaray'dan 'Gençlerbirliği maçı ertelensin' başvurusu

Galatasaray Juventus maçının ertelenmesi üzerine cumartesi oynayacağı lig maçını erteletme talebini TFF'ye iletti

11 Aralık 2013 15:54

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçının ertelenmesinin ardından Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de haftasonu oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasını erteletmek için de harekete geçti.

Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan ve kar yüzünden ertelenen Juventus maçının bugün oynanacak olması nedeniyle Galatasaray TFF'ye Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak olan Gençlerbirliği maçının ertelemesi için başvuruda bulundu.

Galatasaray, cumartesi günü oynanacak olan Gençlerbirliği maçının pazar günü saat 16:00'da oynanması talebini Futbol Federasyonu'na iletti.

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