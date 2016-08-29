Galatasaray'dan Furkan tazminatına temyiz: Biz değil, federasyon ve otel suçlu!

Tekirdağ’da bir otelde merdiven boşluğuna düşerek can veren judocusu Furkan Güney’e 47 bin lira tazminat ödemeye mahkûm edilen Galatasaray Spor Kulübü, davayı Yargıtay’a taşıdı. Kulubün gerekçesinin "Biz değil, federasyon ve otel suçlu!" olduğu belirtildi.

Galatasaray Spor Kulübü Judo Takımı sporcusu henüz 11 yaşındaki Furkan Güney, 2011’de, Minikler Türkiye Judo Şampiyonası için kafileyle Tekirdağ’a gitti.

Küçük sporcu, kaldıkları otelin merdiven korkuluklarından kayarken düşerek can verdi. Güney Ailesi, hem ceza davası hem de oğullarının ölümünde kusuru olduğu gerekçesiyle Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve Judo hocası Derya Gülek hakkında 240 bin liralık tazminat davası açtı.

İki taraf da itirazcı

Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava sonucu Galatasaray Spor Kulübü Derneği Furkan’ın ölümünde kusurlu bulunarak, 47 bin 600 lira maddi tazminat ödemeye mahkûm edildi.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, hem Galatasaray Spor Kulübü ve hem de Furkan Güney’in ailesinin avukatları, davayı temyiz ederek Yargıtay’a taşıdı. Galatasaray Kulübü, dilekçesinde, ölümle sonuçlanan kazada sorumlulukları olmadığını iddia ederek, organizasyonu düzenleyen Spor Genel Müdürlüğü’nü ve olayın meydana geldiği oteli suçladı.

Aile: Bu ceza az bile

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Kamera kayıtlarından da kolaylıkla görüleceği üzere, Furkan Güney, kendi eylemi sonucu merdiven korkuluklarından atlayıp düşmüştür. İhmal ancak, merdiven korkuluklarının boşluklarını bir insanın düşebileceği şekilde açık bırakan ilgili otelin üzerinde olmalıdır. Organizasyon, Spor Genel Müdürlüğü’nün bir milli takım organizasyonu olup, kulübümüz bünyesinde bireysel düzeyde yarışan sporcusunu söz konusu organizasyona göndermiştir. Sorumlu tutulması gereken Spor Genel Müdürlüğü’dür.”

Güney ailesi avukatları ise temyiz kararında tazminat cezasının yükseltilmesini talep etti.