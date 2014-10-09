Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'Cappie' çalımı

Galatasaray, 4 yıl Fenerbahçe forması giyen ABD'li yıldız basketbolcu Cappie Pondexter'la anlaştı. Bu müthiş transferi oyuncunun bizzat kendisi açıkladı.

Kadın basketbolundaki rekabetleriyle adlarını Avrupa'nın en tepesine yazdıran Galatasaray ile Fenerbahçe, transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, eski oyuncuları Tina Charles'ı renklerine bağlayan sarı lacivertli ezeli rakibine müthiş bir çalım attı.

Fenerbahçe'de iki ayrı dönemde toplam 4 yıl forma giyerek büyük başarılar kazanan Amerikalı oyun kurucu Cappie Pondexter, yeni sezonda Galatasaray için ter dökecek.

Bu konudaki açıklama oyuncunun bizzat kendisinden geldi... Cappie, Twitter'daki “@cappa23” adlı adresinde bir Türk hayranının İngilizce yazdığı, "Galatasaray'ın teklifini kabul mü ettin?" sorusuna, "Evet" cevabını verdi.

31 yaşında ve 1.75 metre boyundaki Cappie Pondexter, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde sarı lacivertli taraftarları coşturan oyuncuların başında gelmişti. Pondexter ayrıca, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın en çok değer verdiği oyuncular arasında yer alıyordu.

Cappıe Pondexter'ın kazandığı başarılar

- 2000 Yıldız Kızlar Dünya Şampiyonası'nda altın madalya.

- 2003 FIBA Genç Kızlar Dünya Şampiyonası'nda altın madalya.

- 2005 yılında İzmir’de yapılan Üniversite Oyunları’nda ABD Bayan Basketbol Takımı ile altın madalya.

- 2006 WNBA draftında Phoenix Mercury tarafından ikinci sıradan seçildi.

- Çaylak sezonunda, WNBA Batı Konferansı All-Star takımında yer aldı.

- 2007 yılında Pondexter Mercury’nin şampiyonluğa ulaşmasında çok önemli bir rol üstlenmiş ve 22 sayı ortalamasıyla 2007 WNBA Final serisinin En Değerli Oyuncusu seçildi.

- 2008 Pekin Olimpiyatları'nda ABD Milli Takımı ile altın madalya kazanmıştır.

- Fenerbahçe'de 4 lig şampiyonluğu.

- WNBA'de Phoenix Mercury ve New York Liberty takımlarında, Avrupa'da ise Fenerbahçe (2006-2008 ve 2012-2014) ve UMMC Ekaterinburg (2008-2012) formalarını giydi.