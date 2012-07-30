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Spor

Galatasaray'dan FB'ye yanıt: Konu kapanmıştır!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun isim vermeden Galatasaray Başkanvekili Adnan Öztürk'ü hedef alan açıklamasına Galatasaray'dan yanıt geldi.

30 Temmuz 2012 20:57

Fenerbahçe’nin Adnan Öztürk'ü hedef alan açıklamasına Galatasaray'dan yanıt geldi. Kulubün internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Bizim açımızdan konu kapanmıştır'' denildi.

Sarı kırmızılı kulübün internet sitesinden yayınlanan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Kulübü’nün bugün yapmış olduğu cevabi açıklamanın soruşturma sürecinde de çok defa tanık olduğumuz gibi “mesnetsiz ithamlarla başkasını karalayarak kendini kurtarma” çaresizliğinin bir ifadesi olduğu açıktır. Camialar arasındaki ilişkilerin daha fazla yıpranmaması için ayrıntıya girme gereğini görmediğimizi ve konunun bizim açımızdan kapanmış olduğunu belirtiriz."

 

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