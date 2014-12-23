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Spor

Galatasaray'dan Diyarbakır'da farklı galibiyet

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'ndaki 3. maçında Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti

23 Aralık 2014 21:48

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 3. hafta mücadelesinden Galatasaray, konuk olduğu Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'u 4-1 mağlup etti.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 3. maçında deplasmanda Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'u 4 - 1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle puanını 9'a yükselterek liderliğini sürdürdü.

Diyarbakır Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 31. dakikada Goran Pandev, 69. dakikada Bruma, 81. dakikada Olcan Adın ve 85. dakikada Yekta Kurtuluş kaydetti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'un tek golü ise 43. dakikada Ertan Koç'tan geldi.

 

Maçtan notlar

 

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray maçına sadece 4 bin 600 seyirci alındı. 

Diyarbakır'da santra öncesinde İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayanlar olduğu gibi stat genelinde İstiklal Marşı ıslıklandı

Diyarbakır'a 16 kişilik kadro ile gelmeyi tercih eden Galatasaray'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Muslera, Telles, Chedjou, Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Sneijder, Melo, Umut Bulut, Sabri Sarıoğlu ve Semih Kaya'yı maç kadrosuna almadı.

Hamzaoğlu, maçta Sinan Bolat, Veysel Sarı, Koray Günter, Emre Can Coşkun, Tarık Çamdal, Yekta Kurtuluş, Umut Gündoğan, Bruma, Furkan Özçal, Olcan Adın ve Pandev'e ilk 11'de yer verdi.

Diyarbakır'da 13 bin seyirci kapasiteli Atatürk Stadı'na çökme riski nedeniyle 4 bin 600 seyirci alındı. İki takım taraftarının tribünün bazı bölümünde yan yana oturduğu görüldü.

Maç öncesi bazı taraftarlar Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak'a sevgi gösterisinde bulundu.

 

Kafileyi taşıyan otobüse taşlı saldırı

 

Bu arada Galatasaray kafilesi, otelden ayrılırken otobüse bindikleri sırada taraftarların sevgi gösterisiyle karşılaştı. Yoğun güvenlik önlemleri altında Atatürk Stadı'na hareket eden otobüsün yol güzergahında atılan taştan camı kırıldı, yaralanan olmadı.

 

Taşkınlık yapan gruba müdahale

 

Öte yandan, stat çevresinde toplanan bir grup, sarı kırmızı futbolcuların stada girişi sırasında aleyhte tezahüratta bulundu. Polis, taşkınlık yapan gruba biber gazıyla müdahale etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, HDP milletvekilleri Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder, Mülkiye Birtane ve Demokratik Toplum Kongresi Başkanı Hatip Dicle de protokol tribinünde maçı izledi

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