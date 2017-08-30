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Spor

Galatasaray'dan Denayer açıklaması

İSTANBUL-(DHA) Galatasaray Kulübü, Belçikalı savunma oyuncusu Jason Denayer'in kiralanması için görüşmelere başlandığını duyurdu

30 Ağustos 2017 23:11

İSTANBUL-(DHA) Galatasaray Kulübü, Belçikalı savunma oyuncusu Jason Denayer\'in kiralanması için görüşmelere başlandığını duyurdu. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ\'nin Borsa İstanbul\'a
gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, \"Profesyonel futbolcu Jason Denayer\'in kulübümüze geçici transferi konusunda,
futbolcu ve kulübü Manchester City ile resmi görüşmelere başlanmıştır.\" denildi.
Galatasaray\'da 2015-2016 sezonunda da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, bu gece İstanbul\'a gelecek.
 

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