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Spor

Galatasaray'dan biletlere damping

07 Mayıs 2009 14:38

Galatasaray yönetimi, sahasının kapatılması yüzünden Kayseri'de hafta sonunda oynayacağı Ankaragücü maçında taraftarınının Kadir Has Stadı'nı doldurmaları için bilet fiyatlarını 5-15 TL arasında tuttu.

Galatasaray'ın bilet fiyatlarında indirim yapması, taraftarlarını sevindirdi. Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşmaya Kayseri'nin yanı sıra Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Sivas gibi çevre illerden de taraftarlarının maçı izlemeye geleceği bildirildi. Biletlerin misafir tribünü 5 TL, kale arkaları 5 TL, maraton üst tribünü 10, alt tribünü ise 15 TL'den satışa çıkarıldı. 

Galatasaray 170 güvenlik görevlisi tuttu

Spor alanlarında polisin Spor'da Şiddetin Önlenmesi Kanunu'nun yürürlüğe girmesi nedeniyle Galatasaray Kulübü, Kayseri'de oynayacağı karşılaşmada 170 özel güvenlik görevlisi için bir şirketle anlaştı.

Kayseri İl Spor Kurulu ise karşılaşmada güvenlik görevlisi sayısının 500'e çıkarılmasını isteyerek sarı kırmızılı kulübü uyardı.

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