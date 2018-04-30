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Spor

Galatasaray'dan Beşiktaş derbisinde sakatlanan Mariano ve Linnes açıklaması

"Her iki oyuncumuzun da tedavilerine başlanmıştır"

30 Nisan 2018 20:44

Galatasaray, derbide sakatlanan Mariano Ferreira  ve Martin Linnes'in sakatlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılılar sakatlıklar konusunda şu açıklamayı yaptı:

Futbol takımımızın dün akşam Beşiktaş ile oynadığı maçta yaşadığı sağlık probleminin ardından oyuna devam edemeyen oyuncumuz Mariano Ferreira Filho’nun bugün yapılan tetkikleri sonrasında sağ uyluk kasık bölgesinde ikinci derece zorlanma, kas içi ödem ve kanama tespit edilmiştir.

Aynı maçta ayağına aldığı darbenin ardından aşil tendonu komşuluğunda derin yara oluşan ve ilk müdahalesi sağlık heyetimiz tarafından soyunma odasında gerçekleştirilen Martin Linnes’in ise dikişleri atılmıştır.

Her iki oyuncumuzun da tedavilerine başlanmıştır.

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