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Spor

Galatasaray'dan Balotelli harekatı

Drogba'nın takımdan ayrılacağını açıklaması üzerine transfer girişimlerini sıklaştıran Galatasaray, ünlü yıldızdan boşalacak olan forvet hattını bir başka dünya yıldızıyla doldurmaya kararlı

14 Mayıs 2014 17:32

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Milan'ın süper golcüsü Mario Balotelli için düğmeye bastı. Daha önce İtalyan forvetin menajeri Mino Raiola ile görüşen Bülent Tulun'un da raporlarını inceleyen Aysal, transfere son noktayı koyabilmek için Milano'ya gitmeye karar verdi.

Foromaç'ın haberine göre  Aysal, özel sekreteri aracılığıyla Milan'ın onursal başkanı Silvio Berlusconi'den randevu istedi.

 

Görüşme 28 Mayıs'ta



İddalara göre ikilinin buluşma tarihi 28 Mayıs Çarşamba olarak belirlendi. Aynı tarihlerde yöneticiler Lutfi Arıboğan ile Şükrü Ergün ise Milan'ın CEO'su Adriano Galliani ve takım şefi Filippo Galli ile bir araya gelecek. Ligin bitmesiyle birlikte İtalyada ailesiyle buluşacak olan Mancini'nin de Milan kulübüyle yapılacak görüşmelerde Aysal ve ekibine katılacağı idda edildi.

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