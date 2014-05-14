Galatasaray'dan Balotelli harekatı

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Milan'ın süper golcüsü Mario Balotelli için düğmeye bastı. Daha önce İtalyan forvetin menajeri Mino Raiola ile görüşen Bülent Tulun'un da raporlarını inceleyen Aysal, transfere son noktayı koyabilmek için Milano'ya gitmeye karar verdi.

Foromaç'ın haberine göre Aysal, özel sekreteri aracılığıyla Milan'ın onursal başkanı Silvio Berlusconi'den randevu istedi.

Görüşme 28 Mayıs'ta





İddalara göre ikilinin buluşma tarihi 28 Mayıs Çarşamba olarak belirlendi. Aynı tarihlerde yöneticiler Lutfi Arıboğan ile Şükrü Ergün ise Milan'ın CEO'su Adriano Galliani ve takım şefi Filippo Galli ile bir araya gelecek. Ligin bitmesiyle birlikte İtalyada ailesiyle buluşacak olan Mancini'nin de Milan kulübüyle yapılacak görüşmelerde Aysal ve ekibine katılacağı idda edildi.