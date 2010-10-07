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Spor

GALATASARAY'DAN ARDA TURAN AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A)

07 Ekim 2010 00:01

-GALATASARAY'DAN ARDA TURAN AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 06.10.2010 - Galatasaray Kulübü, (A) Milli Takım kampında kasığından sakatlanan Arda Turan'ın durumuyla ilgili açıklama yaptı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Arda'nın 3-4 hafta öncesinde başlayan ve şiddetlenen kasık ağrılarının olduğu belirtilerek şöyle denildi: ''Tolere edilebilir osteiti pubis ağrıları olduğu tespit edilen Arda Turan'ın oluşan kasık ağrılarının tedavisine ağırlık verilmiştir. Bunun yanı sıra Arda Turan, milli takımın Belçika ile oynadığı maçta ayak bileğine aldığı darbe ile meydana gelen sakatlanmasının tedavisini de görmüştür. Ayak bileğinde sıkıntısı kalmayan Arda Turan'ın kasık yaralanmasının konservatif tedavisine başlanarak devam edilmiş, oyuncumuz bu süreçte takımla birlikte antrenmanlara da katılamamıştır. Tüm bu bilgiler, milli takım teknik ve sağlık heyetine uygulanan tedavi programı olarak verilmiştir. Tedavi ve kondisyon çalışmalarını sürdüren Arda Turan'ın, Almanya maçı öncesinde milli takım kampında ilk defa takım antrenmanına katılması sonucu kasık ağrılarının şiddetlenmesiyle antrenmanı bıraktığı öğrenilmiştir. Milli takım doktoru ve teknik heyeti ile bu konuda bilgi alışverişinde bulunulmuştur.''

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