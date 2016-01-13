Galatasaray'dan Acun'a: Biz bu kadar maddi sıkını çekerken üzerimizden para kazanamaz!

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın kanal kapsamında düzenlediği "4 Büyükler Turnuvası'nda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin logolarını kullanmasını eleştiren Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Sami Çölgeçen, "Biz bu kadar maddi sıkıntı çekerken, Acun efendi Galatasaray ismiyle para kazanamaz" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un eski futbolcularının katılımıyla düzenlenen 4 Büyükler Salon Turnuvası, sarı kırmızılı kulübün bugün yapılan Divan Kurulu toplantısında da gündem oldu.

Galatasaray Lisesi'ndeki toplantıda söz alan Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Sami Çölgeçen, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de düzenlenen 4 Büyükler Turnuvası'ndaki kulüp logolarının Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın müdahalesi sonrasında kaldırıldığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Dost kulübün başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ı takdir ediyorum. Acun Ilıcalı, bir futbol turnuvası yaptı. 'Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor oynuyor' diye reklam yapıyor. Dünyanın reytingini benim üzerimden alıyor. Aziz Yıldırım buna itiraz etti, formalardan amblemleri çıkarttı. 'Takımın adı Fenerbahçe olamaz' dedi. Bizim de buna bir reaksiyon göstermemiz gerek. Bu kadar maddi sıkıntı çekerken, Acun efendi Galatasaray ismiyle para kazanamaz."



Sami Çölgeçen'in sözleri üyelerden alkış aldı.