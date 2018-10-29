Galatasaray'dan 7 futbolcu için sakatlık açıklaması

Galatasaray,Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Son dönemde sakatlıklarla gündemde olan sarı-kırmızılı ekip, Younes Belhanda, Martin Linnes, Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli ve Fernando Reges'in sakatlıkları hakkında açıklama yayınladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda dün akşam Yeni Malatyaspor’a karşı tam süre alan oyuncular, salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Ardından genel kuvvet çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray Futbol Takımı, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni Malatyaspor maçında baş dönmesi hisseden ve müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Younes Belhanda, geceyi kontrol amaçlı olarak sponsor hastanemiz Bahçelievler Medical Park Hastanesi’nde müşahede altında geçirdi. Yapılan geniş kapsamlı tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmayan oyuncumuzun yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara katılması planlanmaktadır.

"Aynı karşılaşmada sağ ayağına darbe alan ve kas içi kanaması tespit edilen Martin Linnes, tedavisinin ardından takımla beraber yenilenme antrenmanına katıldı.

"Serdar Aziz ve Eren Derdiyok, tedavilerinin ardından düz koşulara başladı.

"Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli, tedavilerinin ardından tempolu koşulara ve istasyon çalışmalarına başladı.

"Fernando Reges, tedavisinin ardından takımdan ayrı salonda fizyoterapistler eşliğinde çalıştı."