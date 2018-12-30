Galatasaray'dan 15 milyon Euro'luk Maicon ve Rodrigues paketi

Ocak ayı transferleri için paraya ihtiyacı olan Galatasaray'ın kurtarıcısı Suudi Arabistan'dan çıktı. Garry Rodrigues'i 10 milyon Euro karşılığında Al Ittihad'a satmayı düşünen Galatasaray, Maicon'u da aynı takıma bonservisiyle birlikte vermek istiyor.

Sabah'ın haberine göre, Rodrigues için Slaven Bilic'in takımı Al Ittihat ile 10 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Maicon'u da aynı takıma göndermeye hazırlanıyor.

Rodrigues'in satışından gelecek %20'lik payı PAOK'a verecek olan Galatasaray, bu transferden 8 milyon Euro elde edecek. Maicon'u da 5 milyon Euro'ya elden çıkarmaya hazırlanan yönetim, kasaya toplamda 13 milyon Euro koymayı hedefliyor.

Rodrigues'i kadrosuna katmak isteyen Al Ittihad, bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nin ilk 14 haftasında sadece 6 puan toplayabildi.